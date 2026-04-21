Jetzt also doch: Am jüngsten Prozesstag gegen einen 25-Jährigen, der in Bad Neuenahr einen Mann lebensbedrohlich mit dem Messer verletzt haben soll, hat der Angeklagte sein Schweigen gebrochen.
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Er sitzt auf der Anklagebank vor der 14. Strafkammer am Landgericht Koblenz, weil er am frühen Sonntagmorgen des 12. Oktobers 2025 in einer Gaststätte in Bad Neuenahr einen 36-Jährigen lebensbedrohlich mit dem Messer verletzt haben soll: der 25-Jährige aus dem Ahrtal, dem die Staatsanwaltschaft Koblenz versuchten Totschlag vorwirft.