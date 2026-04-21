Messerattacke vor Gericht Stach Angeklagter in Bad Neuenahr aus Notwehr zu? Silke Müller 21.04.2026, 13:00 Uhr

i Im Gebäude des Landgerichts Koblenz: Dort muss sich ein 25-Jähriger aus dem Ahrtal wegen versuchten Totschlags verantworten. Birgit Piehler

Jetzt also doch: Am jüngsten Prozesstag gegen einen 25-Jährigen, der in Bad Neuenahr einen Mann lebensbedrohlich mit dem Messer verletzt haben soll, hat der Angeklagte sein Schweigen gebrochen.

Er sitzt auf der Anklagebank vor der 14. Strafkammer am Landgericht Koblenz, weil er am frühen Sonntagmorgen des 12. Oktobers 2025 in einer Gaststätte in Bad Neuenahr einen 36-Jährigen lebensbedrohlich mit dem Messer verletzt haben soll: der 25-Jährige aus dem Ahrtal, dem die Staatsanwaltschaft Koblenz versuchten Totschlag vorwirft.







Artikel teilen

Artikel teilen