Neuer Leiter zu Kritik Stabsstelle Ahrweiler sieht in AEP prioritäre Aufgabe Maja Wagener 13.04.2026, 17:00 Uhr

i David Nöldeke ist seit 1. August 2025 Leiter der Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz im Kreis Ahrweiler. Maja Wagener

Die Kritik aus der Bevölkerung um die nach wie vor fehlenden Alarm- und Einsatzpläne des Kreises Ahrweiler – vor allem der zum Hochwasser – reißt nicht ab. David Nöldeke, Leiter der Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz, nimmt nun Stellung dazu.

Die Kritik am Kreis Ahrweiler reißt nicht ab. Nach wie vor gibt es keinen Alarm- und Einsatzplan (AEP) Hochwasser. Mit dem Kreistag war im Oktober 2025 vereinbart worden, diesen schnellstmöglich zu erstellen, spätestens aber Mitte dieses Jahres. Von einer Frist bis März 2026 waren die Volksvertreter auf Hinweis von Frank Linnarz, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises, abgerückt.







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