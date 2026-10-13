Welches Strafmaß droht? Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Tierrechtsverstößen Celina de Cuveland 13.10.2026, 10:00 Uhr

i Schweine stehen in einem Lastwagen. (Symbolbild) Peter Steffen/dpa

Wegen Tierrechtsverstößen in einem Schweinezuchtbetrieb in Halver (NRW) laufen Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft in Dortmund. Der Fall weist Bezüge zum Kreis Ahrweiler auf. Welches Strafmaß droht, wenn man Tierrechtsverstöße begeht?

Die Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität bei der Staatsanwaltschaft in Dortmund ermittelt derzeit gegen den Leiter eines ehemaligen Schweinezuchtbetriebes im nordrhein-westfälischen Halver. Grund sind Tierschutzstraftaten. Bei dem Betriebsleiter soll es sich nach Angaben der Tierrechtsorganisation Aninova um den Geschäftsführer des Kreisverbands Ahrweiler vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau handeln.







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