In Remagen soll es in Bahnhofsnähe zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen sein: Ein Mann soll einen anderen mit dem Messer attackiert haben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet.

Zu einem Messerangriff soll es kürzlich in der Remagener Innenstadt in der Nähe des Bahnhofs gekommen sein. Nach Informationen unserer Zeitung soll am Donnerstag, 26. Juni, ein Mann einem anderen ein Messer in den Rücken gerammt haben.

Auf Nachfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft Koblenz nun, dass in diesem Zusammenhang mittlerweile ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eröffnet wurde. Dieser Körperverletzung soll eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern zugrunde liegen. Nach den der Staatsanwaltschaft vorliegenden Erkenntnissen soll es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personen gekommen sein, die eskaliert sein soll. Hierbei sei auch ein Messer eingesetzt worden.

Derzeit befindet sich in diesem Zusammenhang keine Person in Haft. Darüber hinaus kann die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Auskünfte erteilen.