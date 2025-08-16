Das Alten- und Pflegeheim St. Vinzenz war einmal ein wichtiger Teil des sozialen Lebens in Heimersheim. Nun steht der Abriss bevor. Was danach auf dem Gelände geschieht, ist ungewiss.

. In Heimersheim steht der Abriss des ehemaligen Seniorenheims St. Vinzenz samt Kita und Pfarrsaal bevor. Was in Zukunft auf dem Gelände passiert, ist offen. Das geht aus einer Anfrage unserer Zeitung an Achim Vornweg hervor, der für das Immobilienmanagement der Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler zuständig ist.

Künftige Nutzung im sozialen Bereich

Nur so viel ist klar: Auf dem Gelände darf nur etwas entstehen, das eine Nutzung als Alten- und Pflegeheim oder einem ähnlichen sozialen Bereich beinhaltet. Das sei die Vorgabe, da es sich um ein der katholischen Kirchengemeinde St. Mauritius einstmals gestiftetes Grundstück handele, erklärt Vornweg.

Bereits 2017 hatten sich die Cusanus Trägergesellschaft Trier mbH (CTT) und die Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH aus dem St.-Vinzenz-Heim zurückgezogen und die Senioreneinrichtung zum 31. März geschlossen. Als Grund gaben sie den hohen Renovierungsbedarf und Unrentabilität an. In den Zimmern gab es keine Nasszellen, und die Sanitärausstattung war überholt.

i Die Gebäude des Seniorenheims St. Vinzenz hatten schon vor der Flut unter dem Leerstand gelitten. Für die von der Flut zerstörte Kita St. Mauritius (im Hintergrund) wurde ein neuer Standort gefunden. Beate Au

Nach der Flut Übergangsquartier für Flutgeschädigte

Seit acht Jahren hätten die Gebäude unter dem Leerstand gelitten und verfielen immer mehr, so Vornweg. „Die Flut gab ihnen den Rest.“ Nach der Hochwasserkatastrophe wurde das leer stehende Vinzenzhaus reaktiviert, sodass 40 Betten für Flutgeschädigte zur Verfügung gestellt werden konnten. Auch die Hilfsgüterausgabe, die das Gebäude an der Heppinger Straße 22 nach der Flut nutzte, musste es Mitte Oktober 2022 aus versicherungstechnischen Gründen, die die Sicherheit betrafen, verlassen. Die durch das Hochwasser verursachten Schäden erlaubten es allerdings, die Kosten für den Abriss über Fördergelder zu finanzieren.

Für die vom Hochwasser zerstörte Kita St. Mauritius wurde ein neuer Standort gefunden. Sie soll auf dem Gelände rund um das ehemalige Pfarrhaus neben der Kirche entstehen. Für dieses Grundstück wurden laut Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft inzwischen erste Überlegungen zur Anordnung des Raumprogramms aufgestellt und verschiedene Nebennutzungen durch die Kirche (Bücherei, Versammlungsraum) geprüft.

Für das frei werdende Gelände an der Heppinger Straße werden nun neue Investoren gesucht, die im Sinne der angedachten Nutzung hier Ideen umsetzen. Dass das nicht einfach werden wird, ist Vornweg bewusst. Angesichts des Fachkräftemangels sei man zurückhaltend, was den Bau von neuen Seniorenheimen angeht. Für diese fehle dann das Personal.