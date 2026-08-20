Abriss ist vollbracht
St. Pius in Ahrweiler ist nun endgültig gefallen
Eine Drohnenaufnahme zeigt den Abrisses der Kirche St. Pius in Bachem.
Eine Drohnenaufnahme zeigt den Abrisses der Kirche St. Pius in Bachem.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Piuskirche in Bachem ist vollständig abgerissen. Wir haben das Ende des Gotteshauses und Erinnerungen an das Gebäude in einer Fotogalerie festgehalten.

Lesezeit 1 Minute
Was die Ahrflut vom 14./15. Juli 2021 nicht ganz geschafft hat, haben nun die Abrissbagger vollendet: Die Pfarrkirche St. Pius an der Schützenstraße in Ahrweiler gibt es nicht mehr. Lediglich große Betonblöcke, die auf dem Platz gleich durch Bruchmaschinen in kleine Stücke zerschlagen werden, sowie ganze Berge von Ziegelsteinen erinnern noch daran, dass hier einst die moderne, formschöne Pfarrkirche St.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren