Abriss ist vollbracht St. Pius in Ahrweiler ist nun endgültig gefallen Jochen Tarrach 20.08.2026, 10:00 Uhr

i Eine Drohnenaufnahme zeigt den Abrisses der Kirche St. Pius in Bachem. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Piuskirche in Bachem ist vollständig abgerissen. Wir haben das Ende des Gotteshauses und Erinnerungen an das Gebäude in einer Fotogalerie festgehalten.

Was die Ahrflut vom 14./15. Juli 2021 nicht ganz geschafft hat, haben nun die Abrissbagger vollendet: Die Pfarrkirche St. Pius an der Schützenstraße in Ahrweiler gibt es nicht mehr. Lediglich große Betonblöcke, die auf dem Platz gleich durch Bruchmaschinen in kleine Stücke zerschlagen werden, sowie ganze Berge von Ziegelsteinen erinnern noch daran, dass hier einst die moderne, formschöne Pfarrkirche St.







Artikel teilen

Artikel teilen