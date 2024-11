Martinsmarkt lockt Massen an St. Martin in Adenau erstmals von einer Frau gespielt Werner Dreschers 10.11.2024, 10:12 Uhr

i Diesmal war eine St. Martina im Umzug dabei, Katharina Bender auf Nanouk. Werner Dreschers

Der traditionelle Martinsmarkt am Wochenende lockt die Massen nach Adenau: Martinsumzug, verkaufsoffener Sonntag und viele gastronomische Angebote waren Grund für einen Ausflug in die Johanniterstadt am Nürburgring.

Ein munteres Fest für Jung und Alt ist der traditionelle Martinsmarkt in Adenau. An diesem Wochenende gab es allerdings eine Premiere: Der Umzug mit dem St. Martin hoch zu Ross wurde erstmals mit einer „Martina“ begangen. Katharina Bender führte auf Nanouk den Umzug zum Auftakt des Martinsmarktes an.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen