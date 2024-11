Für den guten Zweck St.-Martin-Darsteller spendet 2600 Euro Judith Schumacher, Hans-Jürgen Vollrath 08.11.2024, 10:40 Uhr

i Bei der Spendenübergabe (von links): Ralf Reinerz vom Bonner Saxophon-Ensemble, Iris Remus vom Jugendhospizdienst Bonn, Hildegard Güttes, der evangelische Pfarrer als Vertreter für die Kita Oberwinter Michael Schankweiler und Karl-Heinz Güttes. Hans-Jürgen Vollrath

St. Martin war der Erzählung bekanntlich ein sehr gütiger Mensch. In seinem Leben hat Karl-Heinz Güttes aus Oberwinter den heiligen Mann zahlreiche Male gespielt. Und wie dieser haben Güttes Frau Hildegard und er nun wieder Gutes getan.

Karl-Heinz und Hildegard Güttes haben jetzt insgesamt 2600 Euro an drei Institutionen gespendet. „Wir teilen, wie St. Martin es getan hat, in drei Teile“, so Güttes. An die Bonner Saxophonisten gehen 600 Euro, 1000 Euro erhält der evangelische Kindergarten Oberwinter und 1000 Euro sind für das Kinderhospiz Bonn für besondere Wünsche der Kinder, für die es keine gesundheitliche Genesung mehr geben kann.

