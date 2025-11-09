Martinsbräuche in Ahrweiler St. Laurentius ziert das Schaubild der Sieger Thomas Weber 09.11.2025, 15:00 Uhr

i Schaubildsieger wurden die Junggesellen der Oberhut. Thomas Weber

Die Schaubilder und Martinsfeuer in den Weinbergen rund um Ahrweiler sind rund um den Martinstag schon zur Tradition geworden. In diesem Jahr teilten sich zwei der Huten jeweils die ersten beiden Plätze.

In Ahrweiler sind am Wochenende die einzigartigen Bräuche rund um das Martinsfest gefeiert geworden. Der Höhepunkt: Mittels Tausender Pechfackeln schreiben die vier Junggesellenvereine Botschaften in die Weinberghänge nahe der Stadt. Dafür wurden am Samstag und in den Tagen zuvor viele Kilometer Dachlatten auf die Weinbergpfähle montiert und große Gerüste erstellt.







