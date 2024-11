„St. Franziskus“ startet im Januar in Remagen

Remagen. Aus fünf mach eins, das ist zum 1. Januar 2025 die Devise der fünf katholischen Pfarreien im Bereich der Stadt Remagen. Die Pfarreien St. Peter und Paul in Remagen-Stadt, St. Laurentius in Oberwinter, St. Johannes-Nepomuk in Kripp, St. Gertrud in Oedingen sowie St. Remigius in Unkelbach schließen sich an diesem Tag zu der einen großen Pfarrei St. Franziskus zusammen. Aus dem bisherigen Kirchengemeindeverband wird damit nun eine einzige Pfarrgemeinde. Zusammenschließen werden sich auch die bisherigen fünf Pfarrgemeinderäte und in Zukunft in einem Pfarrgemeinderat St. Franziskus über das Leben innerhalb der Gemeinde befinden. Das alles beinhaltet der Beschluss der noch aktuellen fünf Pfarrgemeinderäte, die etwa 6800 Gläubige im Bereich Remagen vertreten.