Die Spundwand in Heimersheim wächst zusehends. Das muss sie auch, denn die Wand sichert auch den Damm für die Ahrtalbahn, die Ende des Jahres wieder bis nach Ahrbrück fahren soll.

Mit schwerem Gerät angerückt sind die von der DB InfraGO AG in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung beauftragten Firmen, um den Bau der geplanten, 900 Meter langen Stahlspundbohlenwand vorbei am alten Bahnhof Heimersheim durchzuführen. Weit mehr als zehn Meter allein im Boden eingerammt, soll die Spundbohlenwand selbst bei extremen Verhältnissen gegen Unterspülung gesichert sein und auf der anderen Seite gegen Hochwasser schützen. Zur Sicherung bekommt die Spundbohlenwand auf voller Länge noch eine Betonkappe aufgesetzt.

Arbeiten an Flussengstelle

An der Flussengstelle zwischen B266 und Landskroner Straße in der Breite sowie in der Länge vom Bahnsteigende des neuen Haltepunktes Heimersheim-Lohrsdorf bis fast zur Einmündung des Heppinger Baches wird der Fluss auf der nördlichen Seite entlang der Bahnlinie verbreitert und die Uferböschung dazu entsprechend abgetragen und gesichert werden. Damit soll auch die ehemals vierspurige B266 und, auf der anderen Seite, die zweispurige Bahntrasse – von der aber derzeit aus Platzgründen nur ein Gleis gelegt ist – durch größeren Wasserdurchfluss abgesichert werden.

i Später wird die Wand noch eine Haube aus Beton bekommen. Jochen Tarrach

So wird nun das Ufer näher an den Gleiskörper heranrücken, und der Ahr damit mehr Überlauffläche gegeben, aber trotzdem noch ein zweites Gleis ermöglicht. Es werden nur wenige Meter Raum für den bisher eingleisigen Bahndamm hinzukommen, doch das reicht für die notwendige Verbreiterung des Dammes.

Oberleitungen für Ahrtalbahn müssen montiert werden

Die Zeit drängt. Noch in diesem Jahr soll die Ahrtalbahn wieder komplett rollen. Die Oberleitungen für die Elektrifizierung müssen noch montiert werden, während die dazu notwendigen Masten bereits weitgehend gesetzt sind.

i Auch dieses Stück in Richtung alter Bahnhof Heimersheim soll ein zweites Gleis bekommen. Jochen Tarrach

Geplant für die Neueröffnung der Ahrtalbahn ist der 30. November 2025. Derzeit sind zahlreiche Fahrzeuge mit schweren Hängern unterwegs, um das vorbereitete Material für die notwendige Bauebene entlang der Bahntrasse an Ort und Stelle zu bringen oder auszugleichen. Diese Bauebene ist notwendig, um auf dem instabilen Flussufer schließlich mit schweren Fahrzeugen und und noch schwereren Großbohrgeräten und Rammen sicher arbeiten zu können.

i Bis zum Bahnübergang Heppingen-Heimersheim liegt bereits das zweite Gleis. Um es weiterzuführen, muss erst die Spundbohlenwand fertig sein. Jochen Tarrach

Im Einsatz ist derzeit ein schweres mobiles Bohrgerät vom Typ LB 30, erkennbar an seinen hohen Aufbauten. Es kann bis in eine Tiefe von rund 70 Meter mit einem maximalen Durchmesser von 3,4 Metern bohren. Solche Ausmaße haben die Bohrungen hier natürlich nicht, denn sie dienen lediglich der Bodenvorbereitung für das eigentliche Einrammen oder Einpressen der Spundbohlenwand.

i Es werden nur wenige Meter Raum für den bisher eingleisigen Bahndamm hinzukommen, aber das reicht für die notwendige Verbreiterung des Dammes. Jochen Tarrach

Diese wird von einer Ramme vom Typ RG 19 fest und standsicher – gehalten von geeignetem eingebrachten Material – rund 20 Meter tief in den Boden eingepresst. Im Boden befestigt, soll die Wand selbst bei extremem Hochwasser gegen Unterspülung gesichert sein und natürlich den Druck des entstehenden Bahndamms sowie der fahrenden Ahrtalbahn auf der anderen Seite auffangen.