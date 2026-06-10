Großes Fest am Wochenende
Sprudelndes Sinzig: Stadtfest mit Disney und Flohmarkt
Sprudelndes Sinzig war auch in den Vorjahren – wie hier 2024 – ein Erfolg.
Sprudelndes Sinzig war auch in den Vorjahren – wie hier 2024 – ein Erfolg.
Martin Gausmann

Walt-Disney‑Magie, ein großer Flohmarkt und eine Schaumparty verwandeln Sinzigs Innenstadt an zwei Tagen in eine bunte Erlebnismeile. Denn „Sprudelndes Sinzig“ steht an. Besucher dürfen sich auf Spiel, Musik und viele Mitmachangebote freuen.

Lesezeit 1 Minute
Nachdem das Stadtfest „Sprudelndes Sinzig“ im vergangenen Jahr unter dem Motto „Piraten“ ein guter Erfolg war, stehen bei der diesjährigen Auflage am Samstag, 13. Juni, und Sonntag, 14. Juni, Walt Disney sowie ein großer Flohmarkt und eine Schaumparty im Fokus.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren