Walt-Disney‑Magie, ein großer Flohmarkt und eine Schaumparty verwandeln Sinzigs Innenstadt an zwei Tagen in eine bunte Erlebnismeile. Denn „Sprudelndes Sinzig“ steht an. Besucher dürfen sich auf Spiel, Musik und viele Mitmachangebote freuen.
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Nachdem das Stadtfest „Sprudelndes Sinzig“ im vergangenen Jahr unter dem Motto „Piraten“ ein guter Erfolg war, stehen bei der diesjährigen Auflage am Samstag, 13. Juni, und Sonntag, 14. Juni, Walt Disney sowie ein großer Flohmarkt und eine Schaumparty im Fokus.