Tankstelle am Nürburgring Sprit für die Nordschleife gibt’s an der Döttinger Höhe Johannes Kirsch 07.04.2026, 14:00 Uhr

i Hans-Joachim Retterath ist in dritter Generation Inhaber der Tankstelle Döttinger Höhe am Nürburgring. Johannes Kirsch

Döttinger Höhe – was Nürburgring-Fans als Streckenabschnitt der Nordschleife kennen, bezeichnet zugleich auch eine Tankstelle. Was deren Inhaber Hans-Joachim Retterath über die Formel 1 am Nürburgring denkt und was die Tankstelle so besonders macht.

Wenn eine Tankstelle direkt an einer Bundesstraße liegt, ist der Weg für die Kunden kurz. Nicht wenige Betriebe zum Nachfüllen von Kraftstoff erfüllen dieses Kriterium. Wenn eine Tankstelle zusätzlich nur wenige Meter von einer weltberühmten Rennstrecke entfernt liegt, dann ist das aber eine Besonderheit.







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