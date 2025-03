Bei der traditionellen Rotwildlehrschau in Kempenich gab es am Samstag unvorhersehbare Ereignisse: Der Referent sagte ab, es kamen weniger Zuschauer und auch die Zahl der Trophäen war geringer. Dennoch wurden spannende Themen behandelt.

Es parkten deutlich weniger Autos vor der Kempenicher Leyberghalle, drinnen waren viele Stühle frei und an den Stellwänden, wo früher bis zu 200 Hirschgeweihe zu bewundern waren, gab es erhebliche Lücken. Das war aber noch nicht alles bei der Lehrschau des Rotwildrings Ahrweiler am Samstagnachmittag, auch der angekündigte Referent, der Wildbiologe Frank Zabel, der in seinem Vortrag über die artgerechte Rotwildbewirtschaftung und die Rolle der Jagd im Wald-Wild-Konflikt sprechen sollte, hatte abgesagt. Übrigens ein Thema, das fast immer diese traditionelle Frühjahrsveranstaltung geprägt hat und auch diesmal nicht fehlen durfte.

i Diesmal blieben etliche Stühle unbesetzt, große Lücken gab es auch bei den ausgestellten Trophäen. Hans-Josef Schneider

Population muss an den Lebensraum angepasst bleiben

Schon für Martin Kaiser aus Adenau, dessen Ära als Vorsitzender des Rotwildrings, damals noch Ahrweiler-Mayen, 2009 zu Ende ging, gehörten die Abschusszahlen zu den Kernthemen. Ziel war stets eine an den Lebenstraum angepasste Population. Die Anstrengungen zur Reduktion seien durchaus erkennbar, so Kaiser in seinem letzten Rechenschaftsbericht, doch eine stabile natürliche Waldverjüngung bleibe weiter gefährdet. Unverändert bis heute auch die Sorgen bei Jägern und Förstern darüber, dass die Bedingungen für Rotwild in der Kulturlandschaft drastisch schlechter werden. Zu den Hauptstörfaktoren gehörten vorrangig Aktivitäten der Freizeitgesellschaft.

i Horst Gies (links) vertrat die Landrätin, Christian Möllers leitete die Lehrschau, Stephan Schuck (rechts) besprach die Trophäen. Hans-Josef Schneider

Horst Gies, selbst passionierter Jäger, sprach in seinem Grußwort davon, dass die Konflikte zwischen Waldbesitzenden und der Jägerschaft oft aus Missverständnissen und der Angst um Ressourcen entstünden. „Aber anstatt gegeneinander ist es an der Zeit zusammenzuarbeiten. Eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder, welche die Lebensräume der Wildtiere schützt und gleichzeitig die Interessen der Menschen berücksichtigt, ist für mich der Schlüssel“, betonte Gies.

Zu einem Dauerbrenner hat sich auch die Diskussion um die Änderung des Jagdrechts entwickelt. Vorgelegte Gesetzesentwürfe wurden mehrfach überarbeitet und angepasst. „Nach anfänglichen Plänen, das neue Landesjagdgesetz zu Beginn 2025/26 in Kraft zu setzen, wurde der Termin inzwischen verschoben auf den 1. April 2027“, so Gies. Als aktuell größte Bedrohung der Jagdausübung bezeichnete er die Afrikanische Schweinepest, die bei örtlichem Vorkommen von heute auf morgen einen grundlegenden Einschnitt mit sich bringen würde.

i Interessant und kurzweilig waren die Ausführung von Ulf Muuß zum Thema Schweißhunde und Nachsuche. Hans-Josef Schneider

Spontane Lösung für Absage des Referenten

Dass Ulf Muuß in die Bresche sprang und sich als Referent zur Verfügung stellte, erwies sich keinesfalls als Notlösung. Der Leiter der Abteilung „Bird Control/Jagd“ am Flughafen Köln-Bonn und versierter Schweißhundeführer beschäftigte sich mit dem Verhalten des Jägers, wenn das beschossene Stück Schalenwild nicht direkt liegt. Dabei erhob er nicht besserwisserisch den Zeigefinger, ihm geht es vorwiegend darum, anfallende Nachsuchen im Sinne des Tierschutzes durchzuführen und dem Wild unnötige Qualen zu ersparen. Spektakuläre Fotos sorgten dafür, dass es trotz des ernsten Themas auch etwas zu lachen gab.

Der Rotwildring Ahrweiler als freiwilliger Zusammenschluss der beiden Rotwild-Hegegemeinschaften Hohe Acht-Kesseling und Barweiler-Aremberg nutzt die Zusammenkunft in Kempenich stets zu einer Lehrschau. Die Trophäen des zurückliegenden Jagdjahres wurden von Kreisjagdmeister Stephan Schuck besprochen. Die Ehrenmedaillen für die punktbesten Geweihe überreichte Vorsitzender Christian Möllers. Bronze gab es für Ralf Mocken, der viele Jahre lang an der Spitze des Rotwildrings stand und für seinen erlegten Hirsch 166,37 Punkte erzielte. Mit Silber und 189,52 Punkten wurde Eberhard Baursch (Jagdbezirk Dümpelfeld III) bedacht. Gold mit beeindruckenden 204,69 Punkten ging an Dominik Barton vom Laufenbacherhof. Beim Muffelwild waren nur drei Schnecken ausgestellt, die Tiere litten alle an der Blauzungenkrankheit, auf eine Bewertung wurde verzichtet. Bei den Abschusszahlen sei die Entwicklung leicht rückläufig, so Kreisjagdmeister Schuck. „Von einst 1700 Stück sank die Zahl auf 1344 im Vorjahr und 1302 im Jagdjahr 2024/25.