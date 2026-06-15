Auftritt im Brückenforum Spider Murphy Gang rockt Bonn mit Kult-Hits Thomas Kölsch 15.06.2026, 17:00 Uhr

i Günther Sigl (von rechts), Otto Staniloi und Willie Duncan Thomas Kölsch

45 Jahre Spider Murphy Gang: In Bonn treffen bayerische Klänge auf Rock 'n' Roll. Die Band wirkt überraschend frisch, Alt und Jung zeigen sich von dem Auftritt begeistert.

Es ist mitunter schon faszinierend, wie lange manche Stücke die Gemüter bewegen. „Skandal im Sperrbezirk“ zum Beispiel: Dieser größte Hit der Spider Murphy Gang, der sich ironisch und zugleich kritisch mit einem Kreuzzug der CDU gegen die Prostitution in München auseinandersetzt, war zumindest in Bayern manchen Politikern ein Dorn im Auge.







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