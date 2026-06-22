Ahrtal ist wieder befahrbar
Sperrung der B267 in Reimerzhoven wurde aufgehoben
Die B267 ist nach Bauarbeiten jetzt wieder zwischen Dernau und Altenahr befahrbar.
Die B267 ist nach Bauarbeiten jetzt wieder zwischen Dernau und Altenahr befahrbar.
Thomas Weber

Freie Fahrt für Autofahrer zwischen Dernau und Altenahr: Nach einem halben Jahr Sperrung der B267 bei Reimerzhoven, ist diese nun vorerst wieder frei. Aber es wird noch öfter zu Vollsperrungen kommen.

Lesezeit 1 Minute
Die durch das Ahrtal führende Bundesstraße 267 kann ab Dernau wieder durchgängig bis Altenahr befahren werden. Die knapp ein halbes Jahr andauernde Vollsperrung im Bereich der Ortschaft Reimerzhoven wurde aufgehoben. Das sagte der Leiter des Wiederaufbaubüros Ahrtal im Landesbetrieb Mobilität (LBM), Stefan Schmitt, am Rande der Einweihungsfeiern für ein Teilstück des Ahr-Radwegs am vergangenen Freitag.

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