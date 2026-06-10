Nach Femizid an Frau aus Wirft
Spender wollen Familie entlasten und fordern Prävention
Die 29-jährige zweifache Mutter aus Wirft starb Ende Mai einen gewaltsamen Tod. Viele Menschen spendeten bei einer Aktion, um di
Die 29-jährige zweifache Mutter aus Wirft starb Ende Mai einen gewaltsamen Tod. Viele Menschen spendeten bei einer Aktion, um die Familie zu unterstützen.
Werner Dreschers

Die Anteilnahme am gewaltsamen Tod der zweifachen Mutter aus Wirft ist ungebrochen. Mehr als 100.000 Euro kamen bei einer Spendenaktion zusammen. Unter den Spendern sind Rennfahrer-Influencer Misha Charoudin und der Rotary Club Adenau-Nürburgring.

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2500 Menschen haben mehr als 100.000 Euro für die Familie der getöteten 29-jährigen Frau aus Wirft gespendet, die in der Nacht auf Samstag, 30. Mai, nahe Müsch erstochen in ihrem Auto gefunden wurde. Der Beschuldigte, ihr Ex-Ehemann, sitzt in Untersuchungshaft.

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