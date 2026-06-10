Die Anteilnahme am gewaltsamen Tod der zweifachen Mutter aus Wirft ist ungebrochen. Mehr als 100.000 Euro kamen bei einer Spendenaktion zusammen. Unter den Spendern sind Rennfahrer-Influencer Misha Charoudin und der Rotary Club Adenau-Nürburgring.
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2500 Menschen haben mehr als 100.000 Euro für die Familie der getöteten 29-jährigen Frau aus Wirft gespendet, die in der Nacht auf Samstag, 30. Mai, nahe Müsch erstochen in ihrem Auto gefunden wurde. Der Beschuldigte, ihr Ex-Ehemann, sitzt in Untersuchungshaft.