Sinziger Schüler helfen Spendenlauf bringt 900 Euro für Kinder in Malawi Judith Schumacher 12.12.2024, 12:50 Uhr

i Immerhin 900 Euro haben die Schüler der Janusz-Korczak-Schule für die Welthungerhilfe und deren Projekt erlaufen. Friederike Herzog

Schüler der Janusz-Korczak-Schule in Sinzig haben über einen Spendenlauf 900 Euro organisiert, um mit dem Geld Flüchtlingskindern in Malawi zu helfen.

Eine Spende in Höhe von 900 Euro für Flüchtlingskinder in Malawi konnten jetzt die Schüler der Janusz-Korczak-Schule (JKS) in Sinzig an die Welthungerhilfe übergeben. Gesammelt hatten sie das Geld mit einem Spendenlauf. Mit dem Geld werden Schulmahlzeiten und sauberes Trinkwasser in Malawi finanziert.

