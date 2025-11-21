Nach der Flut im Ahrtal Spendenkonto „Hochwasserhilfe“ soll gelöscht werden Frank Bugge 21.11.2025, 06:00 Uhr

i Der Kreisausschuss Ahrweiler hat beschlossen, vom Spendengeld auch mobilen Hochwasserschutz anzuschaffen. Uwe Raschel/Fritz Raschel Feuers

Nach der Ahrflut im Jahr 2021 rollte im wahrsten Sinn eine Welle der Hilfsbereitschaft auf das Ahrtal zu. Dazu zählten auch große Spendensummen, die auf einem Konto gesammelt wurden. Jetzt steht die Auflösung des Kontos an.

Vier Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 gehen noch immer Geldspenden auf dem Konto „Hochwasserhilfe“ bei der Kreisverwaltung Ahrweiler ein. Die Einzelbeträge und die Zahl der Spenden gingen aber zurück, sodass das Konto zum Jahresende gelöscht werden solle, berichtete Landrätin Cornelia Weigand im Kreis- und Umweltausschuss.







