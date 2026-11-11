Geld hilft Narren im Brohltal
Spendenaktion rettet Zissener Karneval nach Diebstahl
Die Stadtsoldaten der KG Zesse Jecke freuen sich über die große Solidarität unter den Narren im Brohltal.
Die Stadtsoldaten der KG Zesse Jecke freuen sich über die große Solidarität unter den Narren im Brohltal.
Martin Ingenhoven

Die KG Zesse Jecke wurde an ihrem Gardetreffen beklaut: Unbekannte stahlen die Einnahmen des Abends. Daraufhin ist eine Spendenkampagne ins Leben gerufen worden, die die anstehende Session für den Karnevalsverein nun retten könnte.

Lesezeit 1 Minute
Die Karnevalsgesellschaft in Niederzissen, die KG Zesse Jecke, durchlebt derzeit ein ziemliches Wechselbad der Gefühle. Erst vom Pech verfolgt, können sich die Karnevalisten jetzt über eine Welle der Hilfsbereitschaft freuen. Denn erst wurde die KG bestohlen, doch danach haben die Bürger mit ihrer Solidarität den Schaden eingrenzen können.
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