Die KG Zesse Jecke wurde an ihrem Gardetreffen beklaut: Unbekannte stahlen die Einnahmen des Abends. Daraufhin ist eine Spendenkampagne ins Leben gerufen worden, die die anstehende Session für den Karnevalsverein nun retten könnte.
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Die Karnevalsgesellschaft in Niederzissen, die KG Zesse Jecke, durchlebt derzeit ein ziemliches Wechselbad der Gefühle. Erst vom Pech verfolgt, können sich die Karnevalisten jetzt über eine Welle der Hilfsbereitschaft freuen. Denn erst wurde die KG bestohlen, doch danach haben die Bürger mit ihrer Solidarität den Schaden eingrenzen können.