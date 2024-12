Endspurt in Bäckerei Schmitz Spekulatius eröffnet den Backmarathon Gabi Geller 19.12.2024, 12:00 Uhr

i Ein Witz von Chef Jürgen Schmitz macht gute Laune beim Verpacken von Spekulatius. Chefin Petra Schmitz (rechts) und Schwiegertochter Lara arbeiten im Team. Gabi Geller

Während in Supermärkten oft Massenware zu finden ist, setzt der Familienbetrieb in der Niederhutstraße in Ahrweiler auf Waren aus eigener Herstellung. Das kommt bei den Kunden gut an.

In der Bäckerei-Konditorei Schmitz in der Ahrweiler Niederhutstraße geht die Arbeit in den vorweihnachtlichen Endspurt. Der Familienbetrieb mit Bäckermeister und Konditor Jürgen Schmitz, Ehefrau Petra und Sohn Jan-Philip, ebenfalls Bäckermeister und Konditor, bietet im Laden nahe am Marktplatz nur Backwaren aus eigener Herstellung an.

