Sonntagsfahrverbot aufgehoben
Spediteure im Kreis Ahrweiler sehen kaum einen Nutzen
In Rheinland-Pfalz und einigen anderen Bundesländern dürfen derzeit auch an Sonntagen Lastwagen Waren transportieren.
In Rheinland-Pfalz und einigen anderen Bundesländern dürfen derzeit auch an Sonntagen Lastwagen Waren transportieren.
Christian Flohr/dpa. picture alliance/dpa

Der Rhein führt derzeit Niedrigwasser, was sich wiederum spürbar auf die Schifffahrt und damit auf den Transport wichtiger Wirtschaftsgüter auswirkt. Wir sprachen mit Spediteuren im Kreis Ahrweiler über das aufgehobene Sonntagsfahrverbot für Laster.

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich klingt die Rechnung verblüffend einfach: Wenn wegen des extremen Niedrigwassers im Rhein die Schiffe weniger laden können, müssen eben mehr Lastwagen ran. Rheinland-Pfalz und andere Bundesländer haben deshalb vorübergehend das Fahrverbot für Laster an Sonn- und Feiertagen gelockert.
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