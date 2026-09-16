Wie steht die SPD im Kreis Ahrweiler zum „Nein“ von Bundeskanzler Friedrich Merz, den Aufbauhilfefonds auch für die neu zu bauenden Hochwasserrückhaltebecken zu verwenden? Sebastian Schmitt, Fraktionsvorsitzender im Kreistag, findet klare Worte.
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Nun haben sich auch die Sozialdemokraten im Kreis Ahrweiler bezüglich der Absage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), den Aufbauhilfefonds für die geplanten Rückhaltebecken zu öffnen, geäußert. „ Die SPD-Fraktion im Kreistag Ahrweiler bedauert die Absage des Bundeskanzlers“, schreibt Fraktionsvorsitzender Christoph Schmitt in seiner Antwort auf die Anfrage unserer Zeitung.