Rückhaltebecken im Ahrtal SPD will „schnellstmöglich Finanzierungskonzepte“ Celina de Cuveland

Maja Wagener 16.09.2026, 18:30 Uhr

i SPD-Fraktionsvorsitzender Christoph Schmitt, hier mit SPD-Landtagsabgeordneter Susanne Müller beim Programmparteitag in Kirchdaun 2024, hat jetzt klare Worte zu der Absage des Bundeskanzlers zur Finanzierung der Regenrückhaltebecken im Ahrtal durch den Wiederaufbaufonds gefunden. Frank Bugge (Archiv)

Wie steht die SPD im Kreis Ahrweiler zum „Nein“ von Bundeskanzler Friedrich Merz, den Aufbauhilfefonds auch für die neu zu bauenden Hochwasserrückhaltebecken zu verwenden? Sebastian Schmitt, Fraktionsvorsitzender im Kreistag, findet klare Worte.

Nun haben sich auch die Sozialdemokraten im Kreis Ahrweiler bezüglich der Absage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), den Aufbauhilfefonds für die geplanten Rückhaltebecken zu öffnen, geäußert. „ Die SPD-Fraktion im Kreistag Ahrweiler bedauert die Absage des Bundeskanzlers“, schreibt Fraktionsvorsitzender Christoph Schmitt in seiner Antwort auf die Anfrage unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen