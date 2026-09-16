Rückhaltebecken im Ahrtal
SPD will „schnellstmöglich Finanzierungskonzepte“
SPD-Fraktionsvorsitzender Christoph Schmitt, hier mit SPD-Landtagsabgeordneter Susanne Müller beim Programmparteitag in Kirchdau
SPD-Fraktionsvorsitzender Christoph Schmitt, hier mit SPD-Landtagsabgeordneter Susanne Müller beim Programmparteitag in Kirchdaun 2024, hat jetzt klare Worte zu der Absage des Bundeskanzlers zur Finanzierung der Regenrückhaltebecken im Ahrtal durch den Wiederaufbaufonds gefunden.
Frank Bugge (Archiv)

Wie steht die SPD im Kreis Ahrweiler zum „Nein“ von Bundeskanzler Friedrich Merz, den Aufbauhilfefonds auch für die neu zu bauenden Hochwasserrückhaltebecken zu verwenden? Sebastian Schmitt, Fraktionsvorsitzender im Kreistag, findet klare Worte.

Lesezeit 1 Minute
Nun haben sich auch die Sozialdemokraten im Kreis Ahrweiler bezüglich der Absage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), den Aufbauhilfefonds für die geplanten Rückhaltebecken zu öffnen, geäußert. „ Die SPD-Fraktion im Kreistag Ahrweiler bedauert die Absage des Bundeskanzlers“, schreibt Fraktionsvorsitzender Christoph Schmitt in seiner Antwort auf die Anfrage unserer Zeitung.
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