Soll die Sinziger Innenstadt verkehrsberuhigt werden und sogar eine Fußgängerzone erhalten? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Ein Gewerbetreibender ist besorgt und hat sich an die Kommunalpolitik gewandt. So reagieren FDP und SPD.
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Ramon Vallazza, Inhaber des Cafés am Markt und der Sinziger Eismanufaktur, ist besorgt. Wie berichtet, befürchtet er, dass sich Sinzig – sollte es zur Verkehrsberuhigung mit Fußgängerzone in der Innenstadt kommen – zu einer reinen Wohn- und Schlafstadt entwickeln könnte.