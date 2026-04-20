Verkehrsberuhigung für Sinzig? SPD und FDP reagieren auf Sorgen Gewerbetreibender Silke Müller 20.04.2026, 05:00 Uhr

i Noch fahren die Fahrzeuge am Café am Markt (rechts) in der Sinziger Innenstadt vorbei. Ob das so bleibt, ist derzeit noch offen. Silke Müller

Soll die Sinziger Innenstadt verkehrsberuhigt werden und sogar eine Fußgängerzone erhalten? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Ein Gewerbetreibender ist besorgt und hat sich an die Kommunalpolitik gewandt. So reagieren FDP und SPD.

Ramon Vallazza, Inhaber des Cafés am Markt und der Sinziger Eismanufaktur, ist besorgt. Wie berichtet, befürchtet er, dass sich Sinzig – sollte es zur Verkehrsberuhigung mit Fußgängerzone in der Innenstadt kommen – zu einer reinen Wohn- und Schlafstadt entwickeln könnte.







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