Der langjährige Vorsitzende des Grafschafter SPD-Ortsvereins, Udo Klein, wird für dieses Amt in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen. Das teilt Klein in einem Schreiben an die Presse und den Ortsverein mit. Am Freitag, 28. März, wählt die Grafschafter SPD auf ihrer Mitgliederversammlung turnusmäßig einen neuen Vorstand. Klein hatte den Vorsitz des SPD-Ortsvereins seit 2012 inne, Mitglied im Vorstand war er bereits seit 2004.

Wie Klein weiter mitteilt, nimmt er seine Funktion als Zweiter Beigeordneter der Gemeinde Grafschaft weiterhin wahr, sein als Mitglied im SPD-Kreisvorstand Ahrweiler wolle er seinem Nachfolger übertragen. Als Grund dafür, dass er nicht erneut als Vorsitzender zur Verfügung steht, nennt Klein Privatem nun den Vorrang geben zu wollen: „Mit bald 71 Jahren möchte ich mir und meiner Frau mehr freie Zeit und ,Beinfreiheit’ gönnen.“ Klein ist auch bekannt für sein Engagement gegen Rechts, er will weiterhin Sprecher im Friedensbündnis Remagen bleiben.