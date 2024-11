18 Millionen Euro Kosten - Eröffnung Ende 2025 Spatenstich vollzogen: In Liers entsteht ein neues Tagespflegeangebot Werner Dreschers 31.10.2024, 11:23 Uhr

i Große Freude herrschte bei allen Beteiligten beim Spatenstich für die Tagespflegeeinrichtung in den Verbandsgemeinden Altenahr und Adenau (von links): Antje Gentgen, Daniela Langwald (beide Pflegedienstleitung), Horst Gies (Erster Kreisbeigeordneter Kreis Ahrweiler), Sid Johann Peruvemba (Vorstandssprecher action medeor), Hedwig Lobüscher (Pflegedienstleitung), Guido Nisius (Zweckverbandsvorsitzender Sozialstation Adenau-Altenahr und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau), Dörte Schall (Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Rheinland Pfalz), Jürgen Schwarzmann (Ortsbürgermeister Hönningen), Dominik Gieler (Zweiter Zweckverbandsvorsitzender Sozialstation Adenau-Altenahr und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr) und Uwe Szymanski (Leiter der Sozialstation Adenau-Altenahr). Foto: Werner Dreschers Werner Dreschers

Der Bedarf ist groß, umso mehr freuen sich die Verbandsgemeinden Altenahr und Adenau über eine neue Tagespflegeeinrichtung. Ende 2025/Anfang 2026 soll das Gebäude stehen.

In Liers erfolgte der erste Spatenstich für eine Tagespflegeeinrichtung in den Verbandsgemeinden (VG) Altenahr und Adenau. Das Projekt wird getragen vom Zweckverband Sozialstation Adenau-Altenahr mit Unterstützung des Gesundheitshilfswerks action medeor, mit Sitz in Tönisvorst.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen