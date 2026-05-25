Neues Gebäude für Feuerwehr
Spatenstich in Heppingen setzt Zeichen für Zusammenhalt
Da wollte jeder dabei sein, beim offiziellen ersten Spatenstich. Gut, dass die Stadt reichlich Schaufeln bereitgestellt hatte.
Da wollte jeder dabei sein, beim offiziellen ersten Spatenstich. Gut, dass die Stadt reichlich Schaufeln bereitgestellt hatte.
Jochen Tarrach

Der offizielle Spatenstich als Symbol für gelebte Kameradschaft: Das Zusammenwachsen der Löschgruppen aus Gimmigen und Heppingen zur gemeinsamen Löschgruppe „Landskrone“ wird mit dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses gekrönt.

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem ersten Spatenstich für das neue Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (Löschgruppe) „Landskrone“ am Donnerstag, 21. Mai, in Heppingen sowie dem bereits im Aufbau befindlichen Gerätehaus in Ahrweiler hat die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler als Träger des Feuerschutzes nach Worten des Ersten Beigeordneten Peter Diewald „so einiges an Geld unterwegs“.

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