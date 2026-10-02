Mehr Sicherheit für Hönninger Spatenstich für den Feuerwehr-Neubau in Liers Werner Dreschers 02.10.2026, 20:00 Uhr

i Symbolischer Spatenstich für den Beginn des Neubaus in Liers. Werner Dreschers

Ein neuer Anfang für die Feuerwehr in Liers: Der Neubau des Gerätehauses soll Sicherheit und Gemeinschaft stärken. Jetzt erfolgte der symbolische erste Spatenstich für das Bauprojekt.

Für die Menschen in Hönningen und im Ortsteil Liers bedeutet der Spatenstich für das neue Feuerwehrgerätehaus am Freitagmittag ein wichtiges Zeichen in Richtung Sicherheit. Zugleich wird mit dem Neubau die Zukunft der Feuerwehr selbst gesichert.Wenn auch die Flut mit Macht Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstung der Feuerwehr zerstört hat, blieb eines unverrückt: der Einsatzwille der Freiwilligen Feuerwehr, so Hönningens Ortsbürgermeister, Jürgen ...







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