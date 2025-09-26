Buchrezension Spannender Krimi entführt in dunkle Gassen von Mayen 26.09.2025, 17:00 Uhr

i Redakteurin Celina de Cuveland bei der Lektüre des Romans. Celina de Cuveland

Wilfried Manheller war Chef der Kriminalpolizei Bad Neuenahr-Ahrweiler und des Kommissariats zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in Mayen. Jetzt schreibt er Bücher – mit Erfolg. Eine Rezension seines Krimis „In den dunklen Gassen von Mayen“.

Man glaubt es kaum, aber einen Mord aufzuklären, kann unterhaltsam sein. So werden es die meisten Leser empfinden, wenn sie mit Kommissar Jakob van de Molen auf Spurensuche im zwielichtigen Mayen zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehen. Mit „In den dunklen Gassen von Mayen“ ist dem ehemaligen Chef der Kriminalpolizei Bad Neuenahr-Ahrweiler, Wilfried Manheller, ein großartiger historischer Eifelkrimi gelungen, der spannend ist, mit historischen ...







