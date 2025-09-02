Bei strahlendem Sonnenschein haben zahlreiche Besucher spannende Waldabenteuer im Kletterpark an der Paradieswiese in Bad Neuenahr erlebt. Dort fand das erste Sommerfest statt.

Mit vielfältigen Attraktionen lockte das erste Sommerfest im Waldkletterpark „Wald Abenteuer“ viele Besucher zur Paradieswiese in Bad Neuenahr. Moderator Billy Moh sorgte für gute Laune und führte die Gäste durch das Programm. Besondere Höhepunkte waren zwei vom THW inszenierte Rettungsaktionen. Die Besucher zeigten sich außerdem begeistert von den verschiedenen Mitmachangeboten: Der TUS Ahrweiler bot sportliche Aktivitäten, Area 51 (Paintball aus Bad Breisig) stellte zwei Schießbereiche zur Verfügung, und der Radhersteller Radon lud zum Bike-Testing im Wald ein. Für das leibliche Wohl sorgte der Foodtruck „Bistro Handelshof“ aus Rheinbach.

Organisiert wurde das Fest vom Kletterpark-Team. „Das positive Echo der Besucher macht Lust auf Wiederholung 2026“, lautete dessen Fazit. Der Kletterpark „Wald Abenteuer“ hat noch bis zum 2. November geöffnet.