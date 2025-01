Ansichten des VDP-Chefs Spätburgunder: Markenzeichen für das Ahrtal 17.01.2025, 00:00 Uhr

i Alexander Stodden ist neuer Vorsitzender der VDP-Weingüter im Ahrtal. Beate Au

Spätburgunder und das Ahrtal gehören zusammen. Das ist die Botschaft, mit der Alexander Stodden, neuer Vorsitzender der VDP-Weingüter im Ahrtal, sein Amt angetreten hat. Er weiß, wie das kleine Anbaugebiet punkten kann.

Sein Herz schlägt für Spätburgunder. Für Alexander Stodden, neuer Vorsitzender des Regionalverbandes Ahr der VDP-Prädikatsweingüter und Nachfolger von Marc Adeneuer, ist klar: „Der Spätburgunder bringt Farbe in das sonst so weiße, deutsche Weinland.“ In dieser Rebsorte sieht er das Markenzeichen der Region.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen