Mehr als ein Job in Breisig Sozialkaufhaus „Domino“ macht die Mitarbeiter glücklich Judith Schumacher 04.02.2025, 06:00 Uhr

i Hier, in der Bad Breisiger Backesgasse 2, hat der gemütliche Laden eröffnet. Judith Schumacher

In Bad Breisig hat kürzlich ein Sozialkaufhaus eröffnet, das „Domino“. Das Besondere: Die Mitarbeiter haben psychische Erkrankungen. Ihnen gibt die Arbeit in dem Projekt viel – jetzt muss das Sozialkaufhaus nur noch von den Kunden angenommen werden.

Freundlich bittet Judith Pfitzner, an den Tischen in dem kleinen Sozialkaufhaus „Domino“ in der Bad Breisiger Backesgasse 2 Platz zunehmen. Gern kommen die Anwesenden der Aufforderung nach, und es wird schnell deutlich: Das ist „ihr Laden“ mit Begegnungscafé, den sie seit drei Monaten mit aufgebaut haben.

