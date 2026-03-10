Wahlkampf im Kreis Ahrweiler Soziale Medien: Zwischen Zeitgeist und Polarisierung Johannes Kirsch 10.03.2026, 16:00 Uhr

i Soziale Medien gewinnen in Wahlkämpfen an Bedeutung. Im Kreis Ahrweiler nutzen 15 der 16 Direktkandidaten zur Landtagswahl mindestens eine der derzeit beiden beliebtesten Plattformen Facebook und Instagram. Zacharie Scheurer. picture alliance/dpa/dpa-tmn

Auch wenn dieser Tage vielerorts großflächige Plakate mit den Konterfeis lächelnder Politiker prangen: Wahlkampf findet inzwischen in erheblichem Maße im digitalen Raum statt. So nutzen die Direktkandidaten im Kreis Ahrweiler soziale Medien.

Immer dann, wenn eine Wahl bevorsteht, versuchen Politiker sich im bestmöglichen Licht zu präsentieren. Das liegt irgendwo auf der Hand, schließlich wollen sie in der Wählergunst möglichst weit oben stehen. Und dazu bedarf es vor allem eines: Bekanntheit.







