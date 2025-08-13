Der Autozulieferer ZF steckt tief in der Krise. Trotzdem wird das neue Werk im Gewerbegebiet Brohltal-Ost/Autobahn 61 bei Niederzissen gebaut. Aber ob auch alle Arbeitsplätze dann von Ahrweiler ins Brohltal umziehen?

Rund zwei Wochen ist es her, dass die Mitarbeiter des Autozulieferers ZF am Standort Ahrweiler und andernorts dem Aufsichtsrat die Rote Karte gezeigt haben. Unter dem Motto „Kurswechsel jetzt – Strategie statt Havarie“ haben sie ihren Unmut über den Kurs des Unternehmens zum Ausdruck gebracht und sich mit ihren Kollegen in Saarbrücken solidarisiert. Aber hat dieser Protest etwas gebracht?

„Ich bin überzeugt, dass die Aktionen der ZF-Mitarbeiter am 31. Juli 2025 an verschiedenen Standorten zweifellos Einfluss auf die Arbeit des Aufsichtsrats genommen haben“, so Michael Quirmbach, Betriebsratsvorsitzender des ZF-Werks in Ahrweiler. Solche Proteste und Aktionen seien für ihn und seine Mitstreiter wichtige Instrumente, um die Anliegen der Beschäftigten sichtbar zu machen und den Dialog mit den Entscheidungsträgern zu fördern. „Der Aufruf ,Kurswechsel jetzt – Strategie statt Havarie’ zeigt, wie ernst uns die Situation ist.“ Es bleibe jedoch abzuwarten, wie sich nun alles weiterentwickele und ob daraus langfristige, nachhaltige Ergebnisse resultieren würden, führt Quirmbach aus.

Das Werk in Ahrweiler ist ihm zufolge ein hochautomatisierter und flexibler Produktionsstandort für elektronische Ventile mit hoher Produktivität und Industrie 4.0 Kompetenz. „Ahrweiler ist als Kompetenzzentrum für elektronische Ventile das globale Industrialisierungswerk mit Manufacturing Engineering Core und Technikum mit der Aufgabe der weltweiten Unterstützung anderer Produktionsstandorte“, so der Betriebsratsvorsitzende über die Wichtigkeit des Standorts im Kreis Ahrweiler.

Allerdings: Angesichts der aktuellen Lage bei der ZF Friedrichshafen AG und in der kompletten Automobilzulieferindustrie mache er sich große Sorgen um die Beschäftigten – auch im Kreis Ahrweiler, betont Quirmbach. „Ob Arbeitsplätze am neuen Standort im Brohltal erhalten bleiben, hängt maßgeblich von der Auftragsentwicklung sowie von Investitionen in den neuen Standort Niederzissen ab, die dazu beitragen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende zu sichern“, führt der Vorsitzende des Betriebsrats aus. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es jedoch verfrüht, eine klare Aussage zu treffen. Wie berichtet, will ZF früheren Angaben zufolge bis zu 14.000 Stellen in Deutschland streichen – grob jeden vierten ZF-Arbeitsplatz im Land. Am Standort Ahrweiler sind derzeit etwa 220 Mitarbeiter beschäftigt.

„Wir haben am 3. August 2022 mit dem Arbeitgeber ein Verhandlungsergebnis erzielt, das entsprechend dem zukünftigen Beschäftigungsbedarf eine Beschäftigungszahl für die Stammbelegschaft für den Zeitraum bis zur kompletten Implementierung des neuen Werkes in Niederzissen von mindestens 200 aktiven, unbefristeten Beschäftigten vorsieht, vereinbart“, so Quirmbach weiter und fügt hinzu: „In den kommenden Wochen, beginnend Ende August, werden wir vom Betriebsrat gemeinsam mit der IGM und der TBS erneut Gespräche im Steuerkreis mit der Geschäftsführung aufnehmen.“ Ziel sei es dabei, die operative Planung sowie die Zahlen für die kommenden Jahre zu erörtern und entsprechende Verhandlungen zu führen. „Dabei ist es uns wichtig, dass niemand über Bord geht und alle Interessen berücksichtigt werden“, unterstreicht der Betriebsratsvorsitzende.

Es sei allen bewusst, dass die Industrie sich in einer historisch schwierigen Lage befinde. „Ob der geplante Personalabbau bei ZF auch Auswirkungen auf den Standort im Kreis Ahrweiler haben wird, hängt stark von der Auftragslage sowie von Investitionen in den neuen Standort in Niederzissen ab“, meint Quirmbach. „Meiner Ansicht nach ist es essenziell, die Entwicklungen genau zu beobachten und im engen Dialog mit den Verantwortlichen zu bleiben, um mögliche Konsequenzen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu diskutieren. Nur so können wir gemeinsam Lösungen finden und die Stärken unseres Standorts bewahren.“