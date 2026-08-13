Umfrage an den Uferpromenaden Sorgen sich die Menschen, wenn der Rhein flacher wird? Michael Illjes 13.08.2026, 13:37 Uhr

i Jonas und Masha stapfen mit ihrem Dalmatiner durch das Wasser. Die belgischen Urlauber leben selbst vegan und sorgen sich insbesondere um die sichtbaren Folgen des Klimawandels. Michael Illjes

Mit Eis oder Hundeleine in der Hand genießen Urlauber und Anwohner das gute Wetter an der Uferpromenade in Remagen und Bad Breisig. Dass der Pegel im Rhein seit Wochen sinkt, bleibt dabei nicht unbemerkt. Doch macht ihnen das Niedrigwasser sorge?

Der Rhein zieht sich zurück – und mit ihm kommt einiges zum Vorschein, das sonst verborgen bleibt. In Neuwied wurde ein Grabstein freigelegt und zwischen Remagen und Oberwinter sind die Überreste eines Plattbodenschiffs sichtbar geworden. Gleichzeitig wird das Niedrigwasser für die Schifffahrt und die Wirtschaft zunehmend zum Problem.







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