Sonderpreis statt Raiffeisen heißt es in Bad Neuenahr

Der eine Baumarkt schließt, der andere Baumarkt kündigt sein Kommen an. So entsteht in Bad Neuenahr keine Versorgungslücke für Handwerker und Bastler.
Der Raiffeisen-Markt in Bad Neuenahr an der Heerstraße hat seinen Betrieb Ende Dezember 2025 eingestellt. Wie die Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Euskirchen bereits Anfang November mitgeteilt hatte, konnte der Standort „trotz intensiver Bemühungen langfristig nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden“.