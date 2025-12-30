Von einem zum anderen Baumarkt Sonderpreis statt Raiffeisen heißt es in Bad Neuenahr Frank Bugge 30.12.2025, 14:00 Uhr

i Der Raiffeisen-Markt an der Heerstraße in Bad Neuenahr hat kurz vor Weihnachten geschlossen. Hier soll ein „Sonderpreis-Baumarkt" neu eröffnen. Frank Bugge

Der eine Baumarkt schließt, der andere Baumarkt kündigt sein Kommen an. So entsteht in Bad Neuenahr keine Versorgungslücke für Handwerker und Bastler.

Der Raiffeisen-Markt in Bad Neuenahr an der Heerstraße hat seinen Betrieb Ende Dezember 2025 eingestellt. Wie die Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Euskirchen bereits Anfang November mitgeteilt hatte, konnte der Standort „trotz intensiver Bemühungen langfristig nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden“.







Artikel teilen

Artikel teilen