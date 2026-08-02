Auf dem Gelände der Tier- und Naturfreunde Schwanenteich bei Bad Bodendorf war am Wochenende Hochbetrieb: Vor allem Familien freuten sich über das Sommerfest. Für einen reibungslosen Ablauf braucht es viele Helfer – und die werden gesucht.
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Seit einem halben Jahrhundert pilgern insbesondere Familien zu dem idyllisch gleich an der Ahr gelegenen Gelände der Tier- und Naturfreunde Schwanenteich bei Bad Bodendorf. Ein bisschen Ziegen streicheln und füttern, Ponyreiten oder die Wasservögel beobachten ist immer ein schöner Zeitvertreib, den es auch noch bei freiem Eintritt gibt.