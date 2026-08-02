Spiel & Spaß in Bad Bodendorf
Sommerfest bringt viele Familien an den Schwanenteich
Ziegen füttern und streicheln war der Hit bei den Kindern beim Sommerfest am Schwanenteich.
Ziegen füttern und streicheln war der Hit bei den Kindern beim Sommerfest am Schwanenteich.
Judith Schumacher

Auf dem Gelände der Tier- und Naturfreunde Schwanenteich bei Bad Bodendorf war am Wochenende Hochbetrieb: Vor allem Familien freuten sich über das Sommerfest. Für einen reibungslosen Ablauf braucht es viele Helfer – und die werden gesucht.

Lesezeit 2 Minuten
Seit einem halben Jahrhundert pilgern insbesondere Familien zu dem idyllisch gleich an der Ahr gelegenen Gelände der Tier- und Naturfreunde Schwanenteich bei Bad Bodendorf. Ein bisschen Ziegen streicheln und füttern, Ponyreiten oder die Wasservögel beobachten ist immer ein schöner Zeitvertreib, den es auch noch bei freiem Eintritt gibt.
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