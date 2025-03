Projekt in Bad Neuenahr Sollen Brückenfragmente als Mahnmal dienen? Jochen Tarrach 01.03.2025, 06:00 Uhr

i So zerschmettert liegt die Brücke bis heute im Kurpark. Soll sie ein Erinnerungsbauwerk an die Opfer der Flut werden? Jochen Tarrach

Werden die von der Ahrflut hinterlassenen Fragmente der Maria-Hilf-Brücke künftig als Mahnmal in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu sehen sein. Die Gremien der Stadt debattieren noch.

Ohne einen Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses wird das Thema „Erhalt der Fragmente der Maria-Hilf-Brücke als Mahnmal“ in der nächsten Sitzung des Stadtrates am 10. März behandelt werden. Seit der Flut am 14./15. Juli 2021 liegen die Reste der einstmals schwungvoll über die Ahr führenden Brücke zertrümmert im südwestlichen Bereich des Kurparks direkt am Fluss.

