FHR spricht von „Gerüchten“ Soll Schutzbereich um Radom 20 Kilometer betragen? Maja Wagener 24.04.2026, 10:00 Uhr

i Mithilfe des Großradars Tira in Wachtberg kann die Flugbahn von Objekten im erdnahen Weltall erfasst werden. Johannes Kirsch

Lange wurde darüber gesprochen, dass der Schutzbereich um das Großradar Tira in Wachtberg auf 20 Kilometer erweitert werden soll – was große Auswirkungen auf die Windkraft im Kreis Ahrweiler hätte. Nun spricht das Fraunhofer-Institut von „Gerüchten“.

Am 4. Mai wird die Stadt Remagen ihre Bürger über den aktuellen Stand der geplanten Windkraftanlagen auf der städtischen Potenzialfläche „Goldgrube“ an der L79 informieren. Dieser Bereich fällt, wie ein Großteil der potenziellen Flächen im Kreis Ahrweiler, in einen zu erweiternden Schutzradius um das Tracking and Imaging Radar (Tira).







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