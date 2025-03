Was kann der Kreis Ahrweiler im Bereich Tourismus machen, und was will er erreichen? Wie kann er sich in den regionalen Tourismusorganisationen einbringen, in denen er Mitglied ist? Auf Antrag von CDU, SPD und FDP verabschiedete der Kreistag ein Konzept, das die Rolle des Kreises definieren soll in einem System bereits bestehender Organisationen, die auf regionaler Ebene vom Romantischen Rhein über den Ahrtaltourismus bis hin zur Eifel Marketing GmbH reichen. Danach soll der Fokus des Kreises künftig auf dem Radtourismus liegen. Hier wird das größte Potenzial innerhalb des Schwerpunktthemas „Natur aktiv“ gesehen.

Machbarkeitsstudie soll Potenziale ermitteln

Maike Gausmann-Vollrath, Tourismusbeauftragte des Kreises Ahrweiler, präsentierte bei der jüngsten Kreistagssitzung das von allen Fraktionen gelobte Leitprojekt: Geplant ist ein touristisches Radkonzept. Bereits im Mai soll das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie für ein Mountainbike-Cross-Country-Routennetz auf den Ahrhöhen vorgestellt werden. Die Studie soll die Frage beantworten, ob es sich aufgrund des Wertschöpfungspotenzials unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Konkurrenzsituation lohnt, in die Planung und spätere Umsetzung einer „Mountainbike-Region Kreis Ahrweiler“ zu investieren.

i Tolle Aussichtspunkte wie den Krausberg bei Dernau hat der Kreis Ahrweiler genug. Sie könnten in neue Radler-Genuss-Routen eingebunden werden. Hans-Jürgen Vollrath

Radschleifen für Genussradler

Ziel ist es, im Jahr 2027 mit der Umsetzung beginnen zu können. Im Haushalt 2025 sind bereits 50.000 Euro für die Erstellung des Konzeptes vorgesehen, wobei davon ausgegangen wird, dass 70 Prozent über das Förderprogramm Leader fließen. Zeitgleich sollen Genuss- und Kulturrouten mit Unterstützung von Ehrenamtlern und lokalen Experten erarbeitet werden. Dabei kann auf Inhalte des Leitprojekts „Radschleifen für Genussradler“ innerhalb der Potenzialanalyse für die Romantischer Rhein Tourismus GmbH zurückgegriffen werden.

Die Vision: Der Kreis Ahrweiler soll sich in den nächsten Jahren als touristische Fahrradregion etablieren, vor allem mit dem Segment Cross-Country als Alleinstellungsmerkmal mit überregionaler Strahlkraft. Die Angebote sollen auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten werden, darunter auch Freizeit- und Tourenfahrer. Sie können mit den Genuss- und Kulturrouten angesprochen werden. Für die stetig wachsende Zielgruppe der E-Biker biete sich eine Anbindung der Höhenlagen an. Die Premiumprodukte Rhein- und Ahrradweg würden durch ergänzende Radschleifen aufgewertet und auch entlastet werden, so die Idee.

i Radtourismus liegt im Trend. Davon will auch der Kreis Ahrweiler profitieren. Sportliche Radler sind dabei ebenso im Visier wie Genussradler. Patrick Pleul. picture alliance / Patrick Pleul

Rund- und Sterntouren machten die Radregion Kreis Ahrweiler für mehrtägige Aufenthalte mit dem Rad attraktiv. Die Lust der E-Biker auf Kulinarik, Kultur und Landschaft könne durch kulinarische sowie kulturhistorische Angebote, Aussichtspunkte und Burgen bedient werden. Das Cross-Country-Angebot würde aus einem Netzwerk an Trails bestehen, die sowohl bestehende Angebote nutzen als auch neue Gebiete fürs Mountainbiken erschließen. Als Basis des Projekts sieht das Konzept einen nachhaltigen Natur- und Landschaftsschutz vor. Das separate Angebot für Biker trage zur Konfliktlösung zwischen Wanderern und Fahrradfahrern bei, heißt es in dem Konzept.

Das Wegenetz soll aus unterschiedlichen Kategorien bestehen, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene und daher auch für Familien geeignet sind. Neu errichtete Trails würden durch vorhandene Wald- und Wirtschaftswege verbunden, wodurch lange und landschaftlich reizvolle Fahrten ermöglich werden, was auch die Zielgruppe der Gravel-Biker anspreche, die mit ihren Rädern auf unbefestigten Wegen und Schotter unterwegs sein können. Mit der Wiederinbetriebnahme der Ahrtalbahn ab Ende 2025 werde es außerdem ein durchgehendes Angebot zur Fahrradmitnahme im ÖPNV im 20-Minuten-Takt geben.

Tourismus ist ein Wirtschaftsfaktor

Das neue Konzept, das als Arbeitsprogramm für die nächsten fünf Jahre dienen soll, kam im Kreistag gut an. Bis auf Axel Ritter von der Wählergruppe Kreis Ahrweiler, der es als „langweilig und gefährlich“ bezeichnete und sich einen Tourismus im Kontext mit Hochwasserschutz vorstellt, gab es gute Noten für die Arbeit der Tourismusförderung. Christina Steinhausen (FDP) regte an, den Bereich Wassersport noch aufzunehmen. Und Johannes Bell (FWG) merkte an, dass das Thema Wirtschaft bei der Fortschreibung in den Blick genommen werden sollte. Denn der Tourismus sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Kreis Ahrweiler, der für Wertschöpfung sorgt.

Im Jahr 2023 wurden laut Kreisverwaltung insgesamt rund 8,243 Millionen touristische Aufenthaltstage im Landkreis verbracht. Ebenso wie in Rheinland-Pfalz entfalle mit 6,5 Millionen der dominierende Anteil auf die privat und geschäftlich motivierten Tagesreisen. Der Tagestourismus sorge dabei für rund 174,8 Millionen Euro Umsatz. Aufgrund der hohen Ausgaben der Übernachtungsgäste sorgten diese jedoch mit 169,8 Millionen Euro für fast die Hälfte des Gesamtumsatzes.

Der Gesamtbeitrag des Tourismus habe 2023 im Landkreis Ahrweiler zu einem Einkommen von 166,3 Millionen Euro (2019: 225 Millionen Euro) geführt, was einem relativen Beitrag des Tourismus zum Primäreinkommen von rund 4,5 Prozent entspreche. Darüber hinaus habe der Tourismus 2023 für erhebliche Steuereinnahmen gesorgt. Allein durch Mehrwert- und Einkommensteuer seien 2023 rund 31,7 Millionen Euro generiert worden.