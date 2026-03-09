Zugvögel machen Halt in Region
So wohl fühlen sich die Kraniche im Kreis Ahrweiler
Im Kreis Ahrweiler rasten die Zugvögel zum Beispiel an Flussauen und Feuchtflächen sowie an künstlichen Gewässern wie Baggerseen oder Kiesgruben nahe Altenahr und Bad Neuenahr.
Patrick Pleul/dpa. picture alliance/dpa

Tausende Kraniche machen sich jeden Tag auf den Weg nach Nordostdeutschland, um dort zu brüten. Dabei machen sie auch einen Zwischenstopp im Kreis Ahrweiler. Doch warum bleiben die Tiere nicht in der Region und brüten hier?

Sobald die Temperaturen langsam steigen, kehren die Kraniche zu Tausenden pro Tag aus ihren Winterquartieren in Südfrankreich, Spanien oder auch Portugal zurück nach Deutschland. Ihre Route führt die Zugvögel auch in den Kreis Ahrweiler, wo sie in den vergangenen Wochen vor allem über der Burgruine Landskrone gesichtet wurden.

