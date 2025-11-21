So wirtschaftsstark sind Kommunen im Kreis Ahrweiler

Der Kreis Ahrweiler hatte laut dem Statistischen Landesamt 2021 insgesamt 48 Steuerpflichtige mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von einer Million Euro und mehr. Das spült Geld in die Kassen der Kommunen. Wie ist der Reichtum im Kreis verteilt?
Lesezeit 1 Minute
Die Steuereinnahmekraft einer Kommune gibt Auskunft darüber, wie wirtschaftsstark sie ist. Im Kreis Ahrweiler gibt es große Unterschiede. Das geht aus den Angaben des Deutschlandatlasses hervor, den das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen bereitstellt.