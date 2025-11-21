Steuereinnahmekraft im Blick So wirtschaftsstark sind Kommunen im Kreis Ahrweiler 21.11.2025, 10:46 Uhr

i Niederzissen ist eine von den sieben Gemeinden im Kreis Ahrweiler, die 2023 eine Steuereinnahmekraft pro Einwohner in Höhe von 1574 Euro und mehr hatten. Martin Ingenhoven

Der Kreis Ahrweiler hatte laut dem Statistischen Landesamt 2021 insgesamt 48 Steuerpflichtige mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von einer Million Euro und mehr. Das spült Geld in die Kassen der Kommunen. Wie ist der Reichtum im Kreis verteilt?

Die Steuereinnahmekraft einer Kommune gibt Auskunft darüber, wie wirtschaftsstark sie ist. Im Kreis Ahrweiler gibt es große Unterschiede. Das geht aus den Angaben des Deutschlandatlasses hervor, den das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen bereitstellt.







Artikel teilen

Artikel teilen