Große Party zum 100-Jährigen So will die Westumer Feuerwehr ihr Jubiläum feiern Judith Schumacher 09.07.2026, 05:00 Uhr

i Die aktuelle Truppe der aktiven Feuerwehrleute im Murreland. Jörg Pumpa

Die Feuerwehr in Westum wird 100 Jahre alt. Das muss natürlich gebührend gefeiert werden, und so steht vom 31. Juli bis 2. August ein großes Fest an. Der Höhepunkt sind Helikopterrundflüge. Doch das Fest hat auch ernste Komponenten.

Das Thema Feuerwehr und Feuerwehrbedarfsplan treibt nach jahrzehntelanger Planung des neuen Sinziger Gerätehauses auch vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe vom Juli 2021 die Rats- und Ausschussmitglieder der Stadt Sinzig in jüngster Zeit um. Wie wichtig die Feuerwehren in den Ortsteilen sind, wurde jetzt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Westumer Feuerwehr bei einem Gespräch mit den Mitgliedern des Festausschusses deutlich.







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