AW-Bikes: Aktueller Stand So werden die Leih-E-Bikes im Kreis Ahrweiler genutzt Martin Ingenhoven 29.03.2026, 13:00 Uhr

i Im Remagen leihen Nutzer die AW-Bikes bislang besonders häufig aus. Christian Koniecki

Seit rund zwei Jahren können die AW-Bikes im Kreis Ahrweiler nun ausgeliehen werden. An mehreren Orten ist dies möglich. Der Projektverlauf ist positiv. Eine Gruppe nutzt das Angebot laut der Kreisverwaltung besonders häufig.

Seit rund zwei Jahren rollen sie jetzt durch den Kreis Ahrweiler – die grünen Mieträder mit dem markanten Akku, genannt AW-Bikes. Diese lassen sich einfach per Smartphone-App ausleihen, bezahlt wird pro Fahrt. Wer häufiger radelt, kann von günstigeren Abo-Tarifen profitieren.







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