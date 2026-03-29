Seit rund zwei Jahren können die AW-Bikes im Kreis Ahrweiler nun ausgeliehen werden. An mehreren Orten ist dies möglich. Der Projektverlauf ist positiv. Eine Gruppe nutzt das Angebot laut der Kreisverwaltung besonders häufig.
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Seit rund zwei Jahren rollen sie jetzt durch den Kreis Ahrweiler – die grünen Mieträder mit dem markanten Akku, genannt AW-Bikes. Diese lassen sich einfach per Smartphone-App ausleihen, bezahlt wird pro Fahrt. Wer häufiger radelt, kann von günstigeren Abo-Tarifen profitieren.