AW-Bikes: Aktueller Stand
So werden die Leih-E-Bikes im Kreis Ahrweiler genutzt
Im Remagen leihen Nutzer die AW-Bikes bislang besonders häufig aus.
Im Remagen leihen Nutzer die AW-Bikes bislang besonders häufig aus.
Christian Koniecki

Seit rund zwei Jahren können die AW-Bikes im Kreis Ahrweiler nun ausgeliehen werden. An mehreren Orten ist dies möglich. Der Projektverlauf ist positiv. Eine Gruppe nutzt das Angebot laut der Kreisverwaltung besonders häufig. 

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Seit rund zwei Jahren rollen sie jetzt durch den Kreis Ahrweiler – die grünen Mieträder mit dem markanten Akku, genannt AW-Bikes. Diese lassen sich einfach per Smartphone-App ausleihen, bezahlt wird pro Fahrt. Wer häufiger radelt, kann von günstigeren Abo-Tarifen profitieren.

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Kreis AhrweilerVerkehr

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