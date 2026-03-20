Landtagswahl 2026
So viele Wahllokale gibt es im Kreis Ahrweiler
Das Wahllokal in der Grundschule Bad Neuenahr-Ahrweiler
Das Wahllokal in der Grundschule Bad Neuenahr-Ahrweiler
Martin Gausmann

Am Sonntag wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die Zahl der Briefwähler im Kreis Ahrweiler ist gegenüber 2021 überall rückläufig. Aber wo können die Menschen ihre Stimme abgeben? Ein Überblick. 

Lesezeit 2 Minuten
Wie setzt sich der neue Landtag zusammen? Und wer von den Kandidaten in den Wahlkreisen 13 und 14 löst per Direktmandat sein Ticket nach Mainz? Das können die insgesamt 98.571 Wahlberechtigten im Kreis Ahrweiler mitentscheiden. Wer nicht bereits per Briefwahl sein Kreuzchen gemacht hat, wird an die Urne gebeten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWK 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler

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