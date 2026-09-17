Die Saison neigt sich dem Ende, doch in Brohl-Lützing und Oberwinter haben noch zwei Biergärten an der B9 geöffnet. Zwanzig Kilometer trennen die beiden Gaststätten und ihre jeweils eigenen Vorstellungen vom perfekten Abend am Rhein.
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Die B9 ist die zentrale Pendlerstrecke auf der linken Rheinseite im Kreis Ahrweiler. Wer hier entlang fährt, muss zur Arbeit, tankt sein Auto, oder entspannt an den Gaststätten am Wegesrand. Solange das Wetter noch mitspielt, sind die Biergärten am Rhein eine besonders beliebte Anlaufstelle.