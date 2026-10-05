Große Unterschiede erkennbar So steht es um Leerstand in Bad Neuenahr und Ahrweiler Lars Tenorth 05.10.2026, 18:00 Uhr

i Beim Gang durch das Zentrum von Bad Neuenahr mit Citymanager Florian Hüsson fällt immer wieder Leerstand auf. Lars Tenorth

Leerstand ist auch Bad Neuenahr-Ahrweiler ein prägendes Thema, fällt aber sehr unterschiedlich in den jeweiligen Stadtteilen – Ahrweiler und Bad Neuenahr – aus. Der Citymanager Florian Hüsson spricht über Ansiedlungsstrategien und Gründe.

Die Innenstadt von Bad Neuenahr ist aktuell geprägt durch Baustellen – wie auf dem Platz an der Linde. Dagegen hat sich die Baustellensituation in Ahrweiler vorläufig entspannt. Und noch etwas anderes fällt im Vergleich der beiden großen Zentren auf: der unterschiedliche Leerstand.







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