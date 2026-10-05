Große Unterschiede erkennbar
So steht es um Leerstand in Bad Neuenahr und Ahrweiler
Beim Gang durch das Zentrum von Bad Neuenahr mit Citymanager Florian Hüsson fällt immer wieder Leerstand auf.
Beim Gang durch das Zentrum von Bad Neuenahr mit Citymanager Florian Hüsson fällt immer wieder Leerstand auf.
Lars Tenorth

Leerstand ist auch Bad Neuenahr-Ahrweiler ein prägendes Thema, fällt aber sehr unterschiedlich in den jeweiligen Stadtteilen – Ahrweiler und Bad Neuenahr – aus. Der Citymanager Florian Hüsson spricht über Ansiedlungsstrategien und Gründe. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Innenstadt von Bad Neuenahr ist aktuell geprägt durch Baustellen – wie auf dem Platz an der Linde. Dagegen hat sich die Baustellensituation in Ahrweiler vorläufig entspannt. Und noch etwas anderes fällt im Vergleich der beiden großen Zentren auf: der unterschiedliche Leerstand.
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