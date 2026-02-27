In Remagen wird am 22. März ein neues Stadtoberhaupt gewählt, drei Kandidaten stehen zur Wahl. Unsere Zeitung hat sie zu verschiedenen Themen befragt. Heute: der Hotelkomplex mit Wohnanlage an den historischen Türmen der Ludendorff-Brücke.
Lesezeit 2 Minuten
A n den Türmen der geschichtsträchtigen Ludendorff-Brücke in Remagen soll ein Hotel samt Außengastronomie und Wohnbebauung entstehen. Die Stadträte Rolf Plewa und Antonio Lopez haben angeregt, bezahlbare Appartements anstatt „Wohnraum für Millionäre“ zu schaffen.