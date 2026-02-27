Bürgermeisterwahl in Remagen
So stehen die Kandidaten zum Hotelprojekt am Rhein
In unmittelbarer Nähe zu den historischen Türmen der Ludendorff-Brücke in Remagen soll ein Hotelkomplex mit Wohnanlage entstehen
Judith Schumacher

In Remagen wird am 22. März ein neues Stadtoberhaupt gewählt, drei Kandidaten stehen zur Wahl. Unsere Zeitung hat sie zu verschiedenen Themen befragt. Heute: der Hotelkomplex mit Wohnanlage an den historischen Türmen der Ludendorff-Brücke.

Lesezeit 2 Minuten
A n den Türmen der geschichtsträchtigen Ludendorff-Brücke in Remagen soll ein Hotel samt Außengastronomie und Wohnbebauung entstehen. Die Stadträte Rolf Plewa und Antonio Lopez haben angeregt, bezahlbare Appartements anstatt „Wohnraum für Millionäre“ zu schaffen.

