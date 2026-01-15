Die Verbandsgemeinden Altenahr, Adenau und Brohltal wollen kooperieren, um vom Land eine Sonderförderung von mehr als 100.000 Euro zu erhalten. Die soll es möglich machen, dass in den Kommunen Veranstaltungen künftig sicherer stattfinden können.
Lesezeit 2 Minuten
Dass Autos zur tödlichen Waffe werden können, haben die Amokfahrten am Rosenmontag in der Mannheimer Fußgängerzone, die Fahrt in einen Demonstrationszug im Februar 2025 in München und auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 schmerzlich gezeigt.