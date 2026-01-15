VGs Altenahr, Adenau, Brohltal So sollen Feste in der Eifel künftig sicherer werden Lydia Schauff 15.01.2026, 05:00 Uhr

i 450 Kilo schwere Poller, 900 Kilo schwere Platten: Diese mobilen Zufahrtssperren kamen beim Koblenzer Sommerfest im August 2025 erstmals zum Einsatz. Auch die Verbandsgemeinden Adenau, Altenahr und Brohltal wollen Zufahrtssperren anschaffen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Verbandsgemeinden Altenahr, Adenau und Brohltal wollen kooperieren, um vom Land eine Sonderförderung von mehr als 100.000 Euro zu erhalten. Die soll es möglich machen, dass in den Kommunen Veranstaltungen künftig sicherer stattfinden können.

Dass Autos zur tödlichen Waffe werden können, haben die Amokfahrten am Rosenmontag in der Mannheimer Fußgängerzone, die Fahrt in einen Demonstrationszug im Februar 2025 in München und auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 schmerzlich gezeigt.







