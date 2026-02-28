Sie soll Ende 2027 fertig sein
So soll neue Kurgartenbrücke in Bad Neuenahr aussehen
So soll es rund um die Kurgartenbrücke bald wieder aussehen. Hier der Blick von Osten auf die Brücke.
Animation Sbp/Foto Jochen Tarrach. Jochen Tarrach

Im Herbst dieses Jahres soll mit dem Bau der neuen Kurgartenbrücke am Ende der Fußgängerzone von Bad Neuenahr begonnen werden. Im Bauausschuss wurden die Pläne für die Brücke noch einmal besprochen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Neubau der Kurgartenbrücke im Zentrum von Bad Neuenahr soll noch im dritten Quartal 2026 beginnen und nach einer Bauzeit von rund 14 Monaten Ende des vierten Quartals 2027 der Öffentlichkeit zur Nutzung übergeben werden. Das erklärte Reinhold Goisser von der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG) in der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Stadt.

